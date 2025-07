Concert STARS 80 : FOREVER, l’ultime rendez-vous des légendes ! Chartres

Concert STARS 80 : FOREVER, l’ultime rendez-vous des légendes !

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Début : Jeudi 2026-05-07

fin : 2026-05-07

2026-05-07

Après leur dernière tournée à guichets fermés, le phénomène à plus de 5 millions de spectateurs sera de retour sur scène pour une ultime tournée avec un tout nouveau show exceptionnel ! Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques de STARS 80.

Accompagnés par leurs musiciens, les artistes rendront hommage une dernière fois aux tubes légendaires des figures emblématiques des années 80, l’occasion de revivre en musique cette décennie mythique.

Stars 80 Forever L’ultime rendez-vous des légendes ! Des titres d’anthologie, un show festif et spectaculaire. .

English :

After their last sold-out tour, the phenomenon with over 5 million fans will be back on stage for a final tour with an all-new, exceptional show! Come and dance, sing along and experience a night of madness with the iconic singers of STARS 80.

German :

Nach ihrer letzten ausverkauften Tournee kehrt das Phänomen mit über 5 Millionen Zuschauern auf die Bühne zurück, um mit einer brandneuen, außergewöhnlichen Show auf Tournee zu gehen Tanzen, singen und erleben Sie eine verrückte Nacht mit den ikonischen Sängern von STARS 80.

Italiano :

Dopo l’ultimo tour che ha registrato il tutto esaurito, il fenomeno con oltre 5 milioni di fan tornerà sul palco per un ultimo tour con un nuovo eccezionale spettacolo! Venite a ballare, cantare e vivere una notte di follia con gli iconici cantanti degli STARS 80.

Espanol :

Después de su última gira con todas las entradas agotadas, el fenómeno con más de 5 millones de fans volverá a los escenarios para una última gira con un espectáculo totalmente nuevo y excepcional Ven a bailar, cantar y vivir una noche de locura con los icónicos cantantes de STARS 80.

L’événement Concert STARS 80 : FOREVER, l’ultime rendez-vous des légendes ! Chartres a été mis à jour le 2025-07-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES