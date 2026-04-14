Concert sur la terrasse des Douves Eva Zavaro, violon et Clément Lefebvre, piano : Sonates de BACH, Les Douves Onzain, Veuzain-sur-Loire

Concert sur la terrasse des Douves Eva Zavaro, violon et Clément Lefebvre, piano : Sonates de BACH Dimanche 7 juin, 17h00 Les Douves Onzain Loir-et-Cher

Gratuit jusqu’à 18 ans et étudiants jusqu’à 27 ans / Réduit pour minimas sociaux 10€ / Plein Tarif de 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

PRINTEMPS DES DOUVES dans le cadre de RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Dimanche 7 juin, à 17h : Sonates de BACH sur la terrasse des Douves

Eva Zavaro, violon et Clément Lefebvre, piano

Les Douves Onzain 7 rue de l’Ecrevissiere 41150 Veuzain-sur-Loire Veuzain-sur-Loire 41150 Onzain Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02.54.20.82.66 http://www.lesdouvesonzain.fr https://www.facebook.com/LesDouvesDOnzain/ Site millénaire comprenant une plateforme castrale entourée de Douves en eaux de 5000 m2. Château des XIVe puis XVIe détruit en 1823.

Maison de 1845 au centre de l’Îlot.

Jardins recréés en 2015 basés sur les témoins historiques et marquants les bâtiments disparus par les plantations d’ifs, de tilleuls avec une dominante de buis et de roses… parking et gare SNCF a proximité

PRINTEMPS DES DOUVES dans le cadre de RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

©sebastien Gresse