Veuzain-sur-Loire

Festillésime 41 Printemps des Douves Rendez-vous aux jardins à Veuzain-sur-Loire

7 Rue de l’Écrevissière Veuzain-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher. Porté par le conseil départemental, ce dispositif soutient la diffusion culturelle en milieu rural et aide les communes et associations à accueillir des spectacle

Au côté du pianiste Clément Lefebvre, un complice de longue date, la violoniste Eva Zavaro propose un parcours original et exigeant. Après le succès de leur disque Notturno , qui met en regard des pages de Szymanowski et Fauré, ils poursuivent leur collaboration en abordant de grandes pages du répertoire de sonates Mozart Ravel et Franck. Le samedi, ils joueront l’un après l’autre lors d’une déambulation dans les jardins….Eva jouera en plusieurs lieux parmi les roses avant de retrouver Clément qui jouera sur le Erard 1907 installé sur la terrasse. Le dimanche, ils donneront un concert de sonates piano/violon sur la terrasse des Douves (sur piano moderne CFX). 25 .

7 Rue de l’Écrevissière Veuzain-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 82 66 contact@lesdouvesonzain.fr

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English :

Festillésime 41 offers nearly 100 shows (music, theater, dance) in over 90 communes in the Loir-et-Cher region. Supported by the departmental council, this scheme promotes cultural events in rural areas and helps communes and associations to host shows

L’événement Festillésime 41 Printemps des Douves Rendez-vous aux jardins à Veuzain-sur-Loire Veuzain-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Conseil Départemental 41