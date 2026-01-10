Le Printemps des Douves à Onzain

Les Douves Veuzain-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : – – 15 EUR

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-05 17:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05

PRINTEMPS DES DOUVES dans le cadre de RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Samedi 6 & Dimanche 7 juin, à 17h dans les jardins des Douves

Eva Zavaro, violon et Clément Lefebvre, piano. Sonates de BACH

Les Arts d’Hélion présente Printemps des Douves dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026 .

Les Douves Veuzain-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 82 66 contact@lesdouvesonzain.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PRINTEMPS DES DOUVES as part of RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Saturday June 6 & Sunday June 7, 5pm: in the Douves gardens

Eva Zavaro, violin and Clément Lefebvre, piano. Sonatas by BACH

L’événement Le Printemps des Douves à Onzain Veuzain-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-10 par ADT41