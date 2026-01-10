Le Printemps des Douves à Onzain Veuzain-sur-Loire
Les Douves Veuzain-sur-Loire Loir-et-Cher
Tarif : – – 15 EUR
Tarif Groupe
Début : Dimanche 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
2026-06-05
PRINTEMPS DES DOUVES dans le cadre de RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 6 & Dimanche 7 juin, à 17h dans les jardins des Douves
Eva Zavaro, violon et Clément Lefebvre, piano. Sonates de BACH
Les Arts d’Hélion présente Printemps des Douves dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026 .
Les Douves Veuzain-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 82 66 contact@lesdouvesonzain.fr
English :
PRINTEMPS DES DOUVES as part of RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Saturday June 6 & Sunday June 7, 5pm: in the Douves gardens
Eva Zavaro, violin and Clément Lefebvre, piano. Sonatas by BACH
