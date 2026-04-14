Visite guidée du site des Douves et de ses jardins, Les Douves Onzain, Veuzain-sur-Loire

Visite guidée du site des Douves et de ses jardins 6 et 7 juin Les Douves Onzain Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Visites libres des jardins des Douves

Les Douves Onzain 7 rue de l’Ecrevissiere 41150 Veuzain-sur-Loire Veuzain-sur-Loire 41150 Onzain Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02.54.20.82.66 http://www.lesdouvesonzain.fr https://www.facebook.com/LesDouvesDOnzain/ Site millénaire comprenant une plateforme castrale entourée de Douves en eaux de 5000 m2. Château des XIVe puis XVIe détruit en 1823.

Maison de 1845 au centre de l’Îlot.

Jardins recréés en 2015 basés sur les témoins historiques et marquants les bâtiments disparus par les plantations d’ifs, de tilleuls avec une dominante de buis et de roses… parking et gare SNCF a proximité

Visites libres des jardins des Douves

©Sebastien GRESSE