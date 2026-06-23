Concert Sur les traces des géants, Orchestre national de Metz Grand Est, Kevin John Edusei, Andreï Korobeinikov L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz samedi 17 octobre 2026.

Metz

Concert Sur les traces des géants, Orchestre national de Metz Grand Est, Kevin John Edusei, Andreï Korobeinikov

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Le chef allemand Kevin John Edusei nous emporte dans un grand bal imaginaire.

Fruit d’une décennie de voyages ethnomusicologiques, la Suite de danses se nourrit des folklores de musiques populaires que Béla Bartu00f3k a étudiées et enregistrées dans les campagnes hongroises, roumaines et algériennes. Écrite en 1934, la Rhapsodie sur un thème de Paganini déploie le lyrisme quintessentiellement slave de Sergueï Rachmaninov. L’impeccable technique du grand pianiste Andreï Korobeinikov promet de magnifier le lyrisme de cette œuvre étourdissante souvent utilisée au cinéma. Apothéose de ce programme d’exception, la Symphonie n°1 de Brahms est la magnifique consécration d’un compositeur qui transcende le modèle beethovénien.

Conférence à 16h00.Adultes

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

German composer Kevin John Edusei takes us on a journey to an imaginary grand ball.

The result of a decade of ethnomusicological travels, the Dance Suite draws inspiration from the folk music traditions that Béla Bartók studied and recorded in the Hungarian, Romanian, and Algerian countryside. Composed in 1934, the Rhapsody on a Theme of Paganini showcases Sergei Rachmaninoff’s quintessentially Slavic lyricism. The impeccable technique of the great pianist Andrei Korobeinikov promises to magnify the lyricism of this dazzling work, which is often used in films. The highlight of this exceptional program, Brahms’ Symphony No. 1 is the magnificent crowning achievement of a composer who transcends the Beethovenian model.

Lecture at 4:00 p.m.

L’événement Concert Sur les traces des géants, Orchestre national de Metz Grand Est, Kevin John Edusei, Andreï Korobeinikov Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ