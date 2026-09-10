Concert sur photos par et avec Chems Amrouche & Mehdi Terry, Ecole de Musique Jean-Wiener, Lyon

Informations pratiques

Concert sur photos par et avec Chems Amrouche & Mehdi Terry Samedi 19 septembre, 11h00 Ecole de Musique Jean-Wiener Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Pour leur toute première création commune, ces deux musiciens profondément attachés à Vénissieux proposeront un dialogue poétique entre musique et image. Leurs morceaux résonneront en direct avec une projection sur grand écran de clichés choisis de Rajak Ohanian, issus de la collection du Centre d’art Madeleine Lambert.

En première partie, les élèves du module Post Rock (élèves de cycle2) donneront à entendre leur production musicale sur leur propre choix de photographies vénissianes, avec la complicité de Jérôme Aubernon.

Ecole de Musique Jean-Wiener 4 Rue Aristide Bruant, 69200 Vénissieux, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69289 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes École achevée en 2006. Tram T4 : Venissy

Pour leur toute première création commune, ces deux musiciens profondément attachés à Vénissieux proposeront un dialogue poétique entre musique et image. Leurs morceaux résonneront en direct avec une…

©Nicolas Passot