Informations pratiques

Argenton-sur-Creuse

Concert Swing Jazz par Lise Cabaret et Sanseverino

2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Sanseverino et Lise Cabaret s’unissent pour un spectacle en trois actes, mêlant poésie, humour et engagement à l’Avant-Scène.

La soirée s’ouvre avec Lise Cabaret en solo, guitare électrique en main, offrant ses chansons originales, sa voix chaude et son univers singulier.

Puis Stéphane Sanseverino prend le relais avec un répertoire qui entremêle ses propres titres et ceux de François Béranger, porté par son swing jazzy et son humou.

Enfin, le duo se retrouve pour un final solaire à deux guitares manouche, où leurs voix se marient avec énergie et complicité.

Un concert unique qui promet de captiver, surprendre et émouvoir le public d’un bout à l’autre de la soirée. .

2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 36 88

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English :

Theater by Compagnie du Bistanclac.

L’événement Concert Swing Jazz par Lise Cabaret et Sanseverino Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Vallée de la Creuse