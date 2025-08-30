Jam Session à l’Avant-Scène Argenton-sur-Creuse
Jam Session à l’Avant-Scène Argenton-sur-Creuse vendredi 10 avril 2026.
Jam Session à l’Avant-Scène
2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-10 19:00:00
fin : 2026-04-10 23:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Jam Session à la salle de spectacles de l’Avant-Scène.
Les rendez-vous Jam sessions se poursuivent cet hiver.
Alors continuez à venir nombreux partager ce moment convivial accompagné de vos instruments préférés ou simplement de vos oreilles et de vos copains !
Comme toujours, bar et petites surprises sur place. .
2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 65 39 avantsceneasso@gmail.com
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English :
Jam Session at the Avant-Scène concert hall.
L’événement Jam Session à l’Avant-Scène Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Vallée de la Creuse
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