Jam Session à l’Avant-Scène

2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10 23:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Jam Session à la salle de spectacles de l’Avant-Scène.

Les rendez-vous Jam sessions se poursuivent cet hiver.

Alors continuez à venir nombreux partager ce moment convivial accompagné de vos instruments préférés ou simplement de vos oreilles et de vos copains !

Comme toujours, bar et petites surprises sur place. .

2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 65 39 avantsceneasso@gmail.com

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English :

Jam Session at the Avant-Scène concert hall.

L’événement Jam Session à l’Avant-Scène Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Vallée de la Creuse