Les Grands Jeux à la médiathèque Argenton-sur-Creuse
jeudi 9 juillet 2026 · Argenton-sur-Creuse
Informations pratiques
Argenton-sur-Creuse
Les Grands Jeux à la médiathèque
7 Bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-09
Les Grands Jeux s’invitent dans le Réseau des Médiathèques .
Venez jouer, vous amuser et relever de nouveaux défis !
Bibliothèque de Velles Mercredi 1er Juillet jusqu’au Mardi 07 Juillet
Bibliothèque d’Eguzon Mercredi 8 jusqu’au Jeudi 15 Juillet
Bibliothèque Argenton Lundi 20 Juillet jusqu’au Vendredi 24 Juillet
Bibliothèque St Gaultier Lundi 27 Juillet jusqu’au Vendredi 31 Juillet .
7 Bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01
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English :
The Grands Jeux Are Coming to the Media Library Network.
L’événement Les Grands Jeux à la médiathèque Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Vallée de la Creuse
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