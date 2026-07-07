Informations pratiques

Argenton-sur-Creuse

Les Grands Jeux à la médiathèque

7 Bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-09

Les Grands Jeux s’invitent dans le Réseau des Médiathèques .

Venez jouer, vous amuser et relever de nouveaux défis !

Bibliothèque de Velles Mercredi 1er Juillet jusqu’au Mardi 07 Juillet

Bibliothèque d’Eguzon Mercredi 8 jusqu’au Jeudi 15 Juillet

Bibliothèque Argenton Lundi 20 Juillet jusqu’au Vendredi 24 Juillet

Bibliothèque St Gaultier Lundi 27 Juillet jusqu’au Vendredi 31 Juillet .

7 Bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01

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English :

The Grands Jeux Are Coming to the Media Library Network.

L’événement Les Grands Jeux à la médiathèque Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Vallée de la Creuse