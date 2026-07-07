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Les Grands Jeux à la médiathèque Argenton-sur-Creuse

jeudi 9 juillet 2026 · Argenton-sur-Creuse

Les Grands Jeux à la médiathèque Argenton-sur-Creuse

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
7 Bis Avenue Rollinat
Ville
36200 Argenton-sur-Creuse
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Argenton-sur-Creuse

Les Grands Jeux à la médiathèque

7 Bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-09

Les Grands Jeux s’invitent dans le Réseau des Médiathèques .
Venez jouer, vous amuser et relever de nouveaux défis !
Bibliothèque de Velles Mercredi 1er Juillet jusqu’au Mardi 07 Juillet
Bibliothèque d’Eguzon Mercredi 8 jusqu’au Jeudi 15 Juillet
Bibliothèque Argenton Lundi 20 Juillet jusqu’au Vendredi 24 Juillet
Bibliothèque St Gaultier Lundi 27 Juillet jusqu’au Vendredi 31 Juillet   .

7 Bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01 

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English :

The Grands Jeux Are Coming to the Media Library Network.

L’événement Les Grands Jeux à la médiathèque Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Vallée de la Creuse

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