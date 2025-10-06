Concert Sylvain Reverte « Des pommes et des étoiles »

Centre Culturel La Gabarre Avenue Francois Mitterand Tonneins Lot-et-Garonne

2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Concert Sylvain Reverte « Des pommes et des étoiles »

Auteur, compositeur et interprète, Sylvain sillonne la France depuis plusieurs années avec divers projets musicaux dont il est l’auteur, le compositeur et l’interprète.

Après deux albums solos remarqués, Un homme dans l’ombre (2014) et Soleil Rouge (2018), il revient en 2025 avec un nouvel album Des pommes et des étoiles , déjà disponible en vinyle et CD.

Sortie nationale digitale fin 2025.

– Tout public.

– Programme détaillé à télécharger ! .

Centre Culturel La Gabarre Avenue Francois Mitterand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88

