Concert Symphonique Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire
dimanche 20 septembre 2026 · Place de Verdun · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Barbezieux-Saint-Hilaire
Concert Symphonique
Place de Verdun Au Château Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Venez apprécier différents morceaux de musique symphonique autour du thème de l’amour, interprétés par l’Orchestre philharmonique du Grand Paris sous la direction du chef d’orchestre Jean-François Gonzales-Hamilton.
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Place de Verdun Au Château Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 patrimoinetourisme@cdc4b.com
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English : Concert Symphonique
Come and enjoy a selection of symphonic pieces on the theme of love, performed by the Grand Paris Philharmonic Orchestra under the baton of conductor Jean-François Gonzales-Hamilton.
L’événement Concert Symphonique Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du Sud Charente
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