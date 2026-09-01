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AGENDA · Barbezieux-Saint-Hilaire

Concert Symphonique Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire

dimanche 20 septembre 2026 · Place de Verdun · Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place de Verdun
Adresse
Au Château
Ville
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
Département
Charente
Tarif

Barbezieux-Saint-Hilaire

Concert Symphonique

Place de Verdun Au Château Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Venez apprécier différents morceaux de musique symphonique autour du thème de l’amour, interprétés par l’Orchestre philharmonique du Grand Paris sous la direction du chef d’orchestre Jean-François Gonzales-Hamilton.
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Place de Verdun Au Château Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02  patrimoinetourisme@cdc4b.com

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English : Concert Symphonique

Come and enjoy a selection of symphonic pieces on the theme of love, performed by the Grand Paris Philharmonic Orchestra under the baton of conductor Jean-François Gonzales-Hamilton.

L’événement Concert Symphonique Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du Sud Charente

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