Concert symphonique, Château de Barbezieux, Barbezieux-Saint-Hilaire
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Barbezieux · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Concert symphonique Dimanche 20 septembre, 16h30 Château de Barbezieux Charente
Gratuit. Limité à 158 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Venez apprécier différents morceaux de musique symphonique autour du thème de l’amour, interprétés par l’Orchestre philharmonique du Grand Paris sous la direction du chef d’orchestre Jean-François Gonzales-Hamilton.
Château de Barbezieux Place de Verdun, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 78 94 81 http://www.cdc4b.com Perché sur un éperon rocheux, le château de Barbezieux est un monument emblématique, chargé d’histoire. Fondé au XIe siècle, il a été reconstruit suite à la guerre de Cent Ans, sous l’impulsion de Marguerite de La Rochefoucauld. Démoli en grande partie au XIXe siècle, subsistent aujourd’hui le châtelet et les anciennes écuries, reconverties en théâtre. Ce dernier fait l’objet de travaux de restauration et de réhabilitation d’envergure qui s’achèveront en 2015, pour donner naissance à un nouvel équipement moderne et performant.
Venez apprécier différents morceaux de musique symphonique autour du thème de l’Amour, interprétés par l’orchestre philharmonique Grand Paris et dirigés par le chef d’orchestre renommé Jean-François…
©la Philharmonie Grand Paris Orchestre
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