Informations pratiques

Ingrandes

Concert symphonique des Forces Majeures

3 route Nationale Ingrandes Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-26 18:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Les Forces Majeures sont de retour en Brenne et on les accueille encore plus fort qu’il y a 2 ans ! Au programme de cette tournée, on allie mobilité douce et culture pour tous avec 11 concerts symphoniques tous publics et 230km parcourus à la force des mollets.

Les Forces Majeures vous donnent rendez-vous à Ingrandes pour un concert au bord de l’Anglin. Cette fois-ci, ils ne seront pas tous seuls puique la Cantina Libre les accompagne en mode Guinguette pour vous proposer un repas. Au programme de la soirée, leur nouvelle création Les Forces cycliques, qui s’inspire de l’énergie émancipatrice du vélo et du standard de jazz Caravan de Duke Ellington !

En prenant leurs vélos plutôt que la voiture ou l’avion, ces musiciens ne règlent pas le problème du réchauffement climatique mais intègrent au moins une information centrale issue du dernier rapport du GIEC “ nos pratiques sont à réinventer . Et pour accompagner l’esprit de la tournée jusqu’au bout, les Forces Majeures vous invitent à venir à ce concert en vélo ! 8 .

3 route Nationale Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 info@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Les Forces Majeures are back in Brenne, and we’re welcoming them even more enthusiastically than we did two years ago! This tour combines sustainable transportation and culture for everyone, featuring 11 symphonic concerts open to all ages and 230 km traveled under our own steam.

L’événement Concert symphonique des Forces Majeures Ingrandes a été mis à jour le 2026-07-29 par Destination Brenne