Informations pratiques

Montmorillon

Concert symphonique Grand ANIMA Orchestra L’Amour Sorcier & Shéhérazade

16 Boulevard du Terrier Blanc Montmorillon Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Un voyage intense entre Espagne et Orient

Sous la direction de la talentueuse et flamboyante cheffe Gena Lievano, le jeune orchestre symphonique Anima nous invite à un voyage musical envoûtant entre l’Espagne et l’Orient. Le programme s’ouvre avec L’Amour sorcier de Manuel de Falla, œuvre intense et passionnée aux couleurs andalouses, avant de mettre à l’honneur les Sept Chansons Populaires Espagnoles, interprétées par la soprano Agnieszka Slawinska, dont la voix lumineuse et la présence rayonnante promettent de captiver le public. La soirée s’achèvera avec les somptueuses couleurs orchestrales de Shéhérazade de Nikolaï Rimski-Korsakov, pour un concert vibrant, intense et riche en émotions.

Dans le cadre du festival Les Lumières, festival de la ville de Montmorillon .

16 Boulevard du Terrier Blanc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine communication@resonancesdegartempe.fr

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English : Concert symphonique Grand ANIMA Orchestra L’Amour Sorcier & Shéhérazade

L’événement Concert symphonique Grand ANIMA Orchestra L’Amour Sorcier & Shéhérazade Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne