Concert symphonique | OS3, Conservatoire de Nantes, Nantes

Concert symphonique | OS3 Dimanche 28 juin, 15h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit, Billetterie en ligne à partir du 8 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Pour cet ultime concert de l’année, l’orchestre symphonique du 3ᵉ cycle, dirigé par Sébastien Taillard, met à l’honneur deux figures majeures de la musique française du début du XXᵉ siècle : Maurice Ravel et Claude Debussy.

Le concert s’ouvrira sur des extraits de Ma mère l’Oye de Ravel, œuvre inspirée de contes féeriques, aux couleurs orchestrales délicates et poétiques. Il se poursuivra avec la Petite Suite de Debussy, présentée dans l’orchestration raffinée réalisée par Henri Büsser, qui révèle toute la richesse et l’élégance de cette partition emblématique.

Ce rendez-vous musical sera l’occasion de partager le travail artistique et l’engagement des jeunes musiciens dans un répertoire empreint de sensibilité et de nuances.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’orchestre symphonique du 3ᵉ cycle, dirigé par Sébastien Taillard, interprète Ravel et Debussy pour cet ultime concert de l’année. orchestrale