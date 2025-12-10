Concert Tairo 25 Ans Déjà Quai de la Réunion Le Havre

Concert Tairo 25 Ans Déjà

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

25 ans déjà.

25 ans, 8 albums, des dizaines de titres, des centaines de concerts, des milliers de convaincus.

25 ans que la voix de Taïro résonne comme un écho aux âmes en quête de vérité

25 ans que chaque note, chaque rime qu’il pose porte un fragment de vie, une émotion brute, un message sincère.

25 ans que Taïro ne se contente pas de chanter il raconte, il console, il fédère.

Depuis 25 ans, et pour encore longtemps.

Réservation obligatoire .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

English : Concert Tairo 25 Ans Déjà

L’événement Concert Tairo 25 Ans Déjà Le Havre a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie