Villefranche-de-Rouergue

Concert Tango Sacré

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le Choeur adulte et les élèves pianistes de l’antenne Villefranchoise du Conservatoire de l’Aveyron proposent un voyage musical à travers l’Amérique latine.

Des extraits de la Misa Criolla de Ariel Ramirez et de la Misa a Buenos Aires de Martin Palmeri, accompagnés de pièces pour piano signées de grands compositeurs sud-américains, illuminent l’Eglise des Augustins de leur ferveur et de leur chaleur. Ici les rythmes populaires dialoguent avec le sacré, montrant comment le tango et la musique latino-américaine peuvent sublimer la spiritualité. Un concert unique où tradition liturgique et passion populaire se rencontrent pour célébrer la musique dans une énergie contagieuse. .

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

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English :

The adult choir and student pianists from the Villefranchois branch of the Conservatoire de l’Aveyron take us on a musical journey through Latin America.

L’événement Concert Tango Sacré Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)