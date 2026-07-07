Concert : Tansky Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

S’inspirant de sources diverses telles que Elliot Smith, Joni Mitchell ou Big Thief, le folk-rock indé de Tansky oscille entre lyrisme introspectif et attitude grunge.

Avec :

Santiago Quintans, guitare

Aux frontières du jazz et des musiques contemporaines, Santiago Quintans explore les possibilités de la création actuelle avec une insatiable curiosité. Son expérience d’interprète et de créateur, sa connaissance approfondie et transversale de la création moderne et son talent pour la transmission, font de Santiago un musicien et conférencier très sollicité. Depuis 2015, il est professeur au département de Jazz du Conservatoire National de Musique et Danse de Paris (CNSMDP).

Autres musiciens, à confirmer

Lien : Dangling Man

Jeudi 15 octobre à 19h

Auditorium (niveau -1)

Tout public

Sur inscription à partir du 15 septembre 2026 sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenarou auprès des bibliothécaires

Concert du trio folk-rock indé Tansky ! Lors de sa résidence de trois jours dans l’auditorium de la Médiathèque Yourcenar, le groupe concevra un tout nouveau répertoire de compositions qu’il vous présentera en exclusivité.

Le jeudi 15 octobre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Sur inscription à partir du 15 septembre auprès des bibliothécaires ou sur

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-15T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T20:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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