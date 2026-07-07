Concert : Tansky Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
jeudi 15 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
S’inspirant de sources diverses telles que Elliot Smith, Joni Mitchell ou Big Thief, le folk-rock indé de Tansky oscille entre lyrisme introspectif et attitude grunge.
Avec :
Santiago Quintans, guitare
Aux frontières du jazz et des musiques contemporaines, Santiago Quintans explore les possibilités de la création actuelle avec une insatiable curiosité. Son expérience d’interprète et de créateur, sa connaissance approfondie et transversale de la création moderne et son talent pour la transmission, font de Santiago un musicien et conférencier très sollicité. Depuis 2015, il est professeur au département de Jazz du Conservatoire National de Musique et Danse de Paris (CNSMDP).
Autres musiciens, à confirmer
Lien : Dangling Man
Jeudi 15 octobre à 19h
Auditorium (niveau -1)
Tout public
Sur inscription à partir du 15 septembre 2026 sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenarou auprès des bibliothécaires
Concert du trio folk-rock indé Tansky ! Lors de sa résidence de trois jours dans l’auditorium de la Médiathèque Yourcenar, le groupe concevra un tout nouveau répertoire de compositions qu’il vous présentera en exclusivité.
Le jeudi 15 octobre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Sur inscription à partir du 15 septembre auprès des bibliothécaires ou sur
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-15T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-15T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T20:30:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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