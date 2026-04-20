Concert Taraf concentré sucré Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Concert Taraf concentré sucré Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen dimanche 24 mai 2026.
Caen
Concert Taraf concentré sucré
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 12:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
TARAF (groupe adulte) • Dirigé par Olivier Riquart
Venez avec votre pique-nique pour partager un repas convivial en écoutant notre Taraf !
TARAF (groupe adulte) • Dirigé par Olivier Riquart
Venez avec votre pique-nique pour partager un repas convivial en écoutant notre Taraf ! Le Bassin méditerranéen et les Balkans sont le terrain de jeu de ce groupe mélangeant des instruments électriques aux cuivres des tarafs, aux darbouks, aux dafs de l’Atlas et aux chants les plus polyglottes.
BEUNARD Agathe • GEOFFROY Mathieu • GRODZKI Elise • GUNEY MASSIEU Dilara • HELIE Camille • LEPELTIER Claire • MARCHAL Christian • MONFORT Aline • MONTAIGNE Elsa • ROBINE Julien • ROBINE Juliette • LEDOUX Marie .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Concert Taraf concentré sucré
TARAF (adult group) Led by Olivier Riquart
Bring your picnic and enjoy a convivial meal while listening to our Taraf!
L’événement Concert Taraf concentré sucré Caen a été mis à jour le 2026-04-16 par Calvados Attractivité
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