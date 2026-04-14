Concert Tardigrades + Mycose Of You, Le Nautilus, Perpignan

Concert Tardigrades + Mycose Of You Samedi 2 mai, 19h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T19:00:00+02:00 – 2026-05-02T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T19:00:00+02:00 – 2026-05-02T22:30:00+02:00

une soirée intense avec Les Tardigrades, groupe de punk rock militant venu des Cévennes, et Mycose Of You, formation perpignanaise aux influences punk, hip-hop et fusion.

Ouverture 19h

Concert 21h

Restauration sur place option repas + concert 20 €

Menu : PullPorc / Ecrasé de Pomme de terre + Salade par Francky

Croq / Frites / Salade lentille

Tardigrades :

https://www.youtube.com/watch?v=d2129_sSoZ4

Mycose of you :

https://www.youtube.com/watch?v=XdFe-oZGoR0&list=PLz-ImvOugWMiatckehlbAAcNNpecY7y6n

Lien billeterie :

https://www.helloasso.com/associations/partage-de-co/evenements/concert-tardigrades-mycose-of-you

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/partage-de-co/evenements/concert-tardigrades-mycose-of-you »}] [{« data »: {« author »: « Les Tardigrades », « cache_age »: 86400, « description »: « Extrait de notre premier concert au KJBI (Le Cru00e8s, 34920) en premiu00e8re partie de Dirty French Kiss le 29 juin 2022 nMerci au KJBI de nous avoir acceuilli et de continuer u00e0 faire vivre la scu00e8ne alternative rock underground !! Merci au public d’avoir foutu un max de bordel :-)nnsite du groupe : https://lantre-des-tardigrades-46.webselfsite.net/nPage facebook : https://www.facebook.com/RougerKiliannPage instagram : https://www.instagram.com/les_tardigrades_/?igshid=16gympnsk8e3annParolesnnHey ! Hey ! Hey ! Hey !nnIl u00e9tait une fois un poisson rouge qui u00e9tait noire (hey !)nFier du2019arborer les couleurs de lu2019u00e9galitu00e9 (hey!)net de lu2019insoumission u00e0 lu2019autoritu00e9 (hey!)nPerdus dans un immense ocu00e9an en du00e9boires nnREFRAINnMon poisson rouge est noire !!!nWhoo ho ho !nMon poisson rouge est noir !!!nWhoo ho ho ho !nnIl se battait sans relu00e2che contre cette bande du2019enculu00e9s (hey!)nAutrement appelu00e9 la haute bourgeoisie (hey!)nEt contre ce systu00e8me destructeur de vies (hey!)nQue les politiciens requins faisaient tout pour protu00e9ger nnIl du00e9gueulait les frontiu00e8res divisant la mer pour le profit nSa seul loi libertu00e9 u00e9galitu00e9 pour tous les poissons (hey)nQuelque que soit leur sexe et quelque soit leur nation (hey)nPour cela, il u00e9tait mu00eame pru00eat u00e0 y donner sa vie ! n nUn jour notre poisson partit en guerrencontre lu2019u00c9tat pour que ce calvaire finissenIl fut froidement abattu par les milicesnCommandu00e9 par ce bu00e2tard de Casse ta mernnNi Dieu ! Ni mau00eetre ! Ni u00c9tatsu00a0! Ni patrons ! Du00e9mocratie directeu00a0! Autogestion ! », « type »: « video », « title »: « LES TARDIGRADES – Mon Poisson Rouge est Noir (live au KJBI) – 29 Juin 2022 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/d2129_sSoZ4/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=d2129_sSoZ4 », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC2NXhSh1LN3k5lgF3iJHhQQ », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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