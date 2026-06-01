Radonvilliers

Concert Tata citronnelle

13 rue de Mathaux Radonvilliers Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir ou redécouvrir l’univers coloré et déjanté des Tata Citronnelle ! Le groupe originaire de Troyes se produit sur la scène de la guinguette du Théâtre équestre. Place à la musique pour une soirée inoubliable !

A ne pas rater à la guinguette du Théâtre équestre ! Soirée réservée aux clients de la guinguette.

Attention, concert en plein air qui est maintenu selon le déroulé de la météo.

#Soirée2026 .

13 rue de Mathaux Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 71 31 24 12 theatreequestredechampagne@gmail.com

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English :

L’événement Concert Tata citronnelle Radonvilliers a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne