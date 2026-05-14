Concert Tempête Tout le Temps Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Tempête Tout le Temps

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 21:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Tempête Tout le Temps, justice nulle part. Leur créneau des paroles acerbes et parodiques sur des rythmes incisifs danse en piétinant le système et les milliardaires. Marre des hiérarchiasses, fatiguées de la patriarcrasse ? Viens te défouler au rythme de leur colère ! .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Tempête Tout le Temps

L’événement Concert Tempête Tout le Temps Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine