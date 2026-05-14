Concert Tempête Tout le Temps Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Tempête Tout le Temps Le Coupe Gorge Parthenay samedi 12 décembre 2026.
Parthenay
Concert Tempête Tout le Temps
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 21:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Tempête Tout le Temps, justice nulle part. Leur créneau des paroles acerbes et parodiques sur des rythmes incisifs danse en piétinant le système et les milliardaires. Marre des hiérarchiasses, fatiguées de la patriarcrasse ? Viens te défouler au rythme de leur colère ! .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Tempête Tout le Temps
L’événement Concert Tempête Tout le Temps Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)
- Les histoires s’écoutent aussi Médiathèque Parthenay Parthenay 19 mai 2026
- Atelier Nutri’activ Résidence Services Seniors DOMITYS Parthenay 19 mai 2026
- Des jeux au 55 ! La Guilde ludique Parthenay 19 mai 2026
- Portes ouvertes Volley ball club de Parthenay Salle de sport Complexe Les Grippeaux Parthenay 19 mai 2026
- Danse femmes atelier de danse contemporaine et féminine L’Archipel Parthenay 20 mai 2026