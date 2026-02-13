Concert : TH, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille

Concert : TH Mercredi 29 avril, 20h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord

Billetterie en ligne – 24,80€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T23:00:00+02:00

Rappeur originaire de Bondy Nord (93), TH incarne le renouveau de la trap en France.

Fusion entre rap de rue et sonorités futuristes, il a développé la E-TRAP, un style singulier mêlant sonorités sombres, glitchs futuristes et une écriture imagée. Après plusieurs projets remarqués, dont sa première mixtape E-TRAP, TH confirme en 2025 avec ALGORITHME et sa réédition ALGORITHME 2.0, où il collabore avec Zed (13 Block) et Kekra.

Plébiscité par les médias et le public, TH remplit les salles parisiennes (la Maroquinerie et La Cigale) en quelques heures et passe par les plus grands festivals.

Il s’installe comme l’un des rappeurs les plus prometteurs de sa génération et incarne l’évolution d’une trap ambitieuse, lucide et novatrice.

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://agauchedelalune.tickandyou.com/home/2762-th.html »}] Le FLOW est l’équipement de la Ville dédié aux cultures urbaines.

TH sera en concert à Lille en avril 2026 !

