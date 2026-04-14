Pagaille au sous-sol, Théâtre Le P’tit Jacques, Lille

Pagaille au sous-sol 29 avril – 9 août Théâtre Le P’tit Jacques Nord

Réservations en ligne sur www.lepetitjacques.fr ou sur place le jour de la représentation (sous réserve des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T15:30:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-09T16:00:00+02:00 – 2026-08-09T17:00:00+02:00

Le Théâtre Le Ptit Jacques situé au cœur de la ville de Lille propose des spectacles de marionnettes pour enfants à partir de 3 ans. Le Héros du Lieu, Jacques de Lille ou plus connu sous le nom du « Ptit Jacques » fait partie de toutes les aventures. Plus d’une trentaine de personnages, formant le village de Chèvreville, viennent tour à tour agrémenter les histoires du Ptit Jacques.

Résumé du spectacle : Il y a des fouilles de prévues dans les souterrains qui se trouvent sous le musée de Chèvreville. Les visites se font sous le contrôle des gendarmes Pinot et Célestin renforcés par la nouvelle venue Daphné. Jacques et son chien devraient passer un bon moment et il n’est pas impossible que Roudoudou déterre un vieil os !

Théâtre Le P’tit Jacques 1 Avenue Léon Jouhaux Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 0320420995 http://www.lepetitjacques.fr https://www.facebook.com/marionnettesleptitjacques [{« type »: « link », « value »: « http://www.lepetitjacques.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320420995 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680015345 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lepetitjacques.fr »}] LE P’TIT JACQUES

Théâtre de semi-plein air dans la lignée des théâtres de square. Spectacles dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/famille.

Héros du lieu : Jacques de Lille.

Période d’ouverture : de mi-avril à fin octobre Ouverture des portes 20mn avant le spectacle L’entrée se fait côté Deûle par la voie piétonne « Quai de la Citadelle », située dans le prolongement de la rue Léon Jouhaux. Coordonnées GPS 50.637146,3.048146 M° République Beaux-Arts

Spectacle de marionnettes interactif

perso