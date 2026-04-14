Le Printemps de la Pouponnière : rencontre avec l’artiste Jules Ramage, La pouponnière, Lille

Le Printemps de la Pouponnière : rencontre avec l’artiste Jules Ramage Mercredi 29 avril, 18h00 La pouponnière Nord

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T21:00:00+02:00

Jules Ramage est un artiste visuel et chercheur intersexe. Il échangera avec vous sur le projet « _51_ », mené à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis en 2022. Avec treize femmes détenues, chercheuses et artistes, ils ont créé ensemble des cartes d’entraide, à partir de remèdes déjà présents en prison. L’artiste vous invitera à consulter et à interpréter ces cartes.

A partir de 16 ans – 15 personnes.

Cette rencontre est susceptible d’aborder des sujets relatifs aux violences sexistes, sexuelles et de genre.

La pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « email », « value »: « pouponniere@mairie-lille.fr »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière. Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Venez à la rencontre de l’artiste Jules Ramage, lauréat 2025 des Ateliers de la Pouponnière.

©Christophe Ramage