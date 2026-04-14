Balade Nature « Votre quartier au printemps » / à la Pouponnière Mercredi 29 avril, 17h30 La Pouponnière Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T17:30:00+02:00 – 2026-04-29T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T17:30:00+02:00 – 2026-04-29T19:30:00+02:00

Le Musée vous emmène à Wazemmes pour une sortie nature qui vous fera redécouvrir d’un nouvel oeil votre quartier ! Direction la Pouponnière, cet ancien lieu d’accueil et de soin des enfants devenu aujourd’hui un espace de recherche et de création artistique, une occasion de découvrir ce patrimoine lillois et la faune qui y habite. Accompagné de Vincent Gavériaux, illustrateur et photographe naturalise.

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Balade Nature / Votre quartier au printemps

Mercredi 29 avril, de 17h30 à 19h30

A partir de 7 ans

La Pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-nature-votre-quartier-au-printemps?_gl=1*1r00iww*_gcl_au*MTA3MjM0Nzk2OS4xNzY5NzY0NDM0LjE1MzE3NDQzMTcuMTc3MzA0NzQ2My4xNzczMDQ3NDYz*_ga*MTI1NjM5NzY5LjE3NTEyNzIxOTY.*_ga_39H9VBFX7G*czE3NzMwNjAwMjQkbzIzJGcxJHQxNzczMDYxNjM4JGo2MCRsMCRoMTA3MDQwMzUzNQ.. »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière.

Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Balade nature dans le jardin de la Pouponnière