AGENDA · Thauron
Concert Thauron
dimanche 19 juillet 2026 · Thauron
Informations pratiques
Thauron
Concert
Eglise de Thauron Thauron Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Trois chanteurs musiciens mêlant chants Ukrainiens, indie folk et poésie au piano promettent une belle rencontre musicale.
Entrée à prix libre
Et verre de l’amitié à l’issue du concert
Concert organisé par l’association Thauron Pierres et Nature .
Eglise de Thauron Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 21 06 49
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English : Concert
L’événement Concert Thauron a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Creuse Sud Ouest
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