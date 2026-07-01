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AGENDA · Thauron

Concert Thauron

dimanche 19 juillet 2026 · Thauron

Concert Thauron

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Eglise de Thauron
Ville
23250 Thauron
Département
Creuse
Tarif

Thauron

Concert

Eglise de Thauron Thauron Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Trois chanteurs musiciens mêlant chants Ukrainiens, indie folk et poésie au piano promettent une belle rencontre musicale.
Entrée à prix libre
Et verre de l’amitié à l’issue du concert
Concert organisé par l’association Thauron Pierres et Nature   .

Eglise de Thauron Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 21 06 49 

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English : Concert

L’événement Concert Thauron a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Creuse Sud Ouest

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