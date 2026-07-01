Informations pratiques

Thauron

Exposition des « artistes d’ici »

Eglise de Thauron Thauron Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-08-08 18:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Expo d’été « ARTISTES D’ICI » à l’église de Thauron

Ces quatre artistes aux sources d’inspiration variées vous séduiront:

-Clichés de nos paysages vus du ciel

-Statuettes de divinités imaginaires

-acryliques et pastels de nous terres familières

-ô-Kazoô lointains…

Venez, vous n’en reviendrez pas!

ouvert tout les après midi du 25 juillet au 8 août 2026

de 15h30 à 18h30

Une buvette associative proposera des boissons locales sans alcool .

Eglise de Thauron Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 68 28 31 claude.ziakovic@orange.fr

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English : Exposition des « artistes d’ici »

L’événement Exposition des « artistes d’ici » Thauron a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Creuse Sud Ouest