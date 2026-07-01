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Exposition des « artistes d’ici » Thauron

samedi 25 juillet 2026 · Thauron

Exposition des « artistes d’ici » Thauron

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Eglise de Thauron
Ville
23250 Thauron
Département
Creuse
Tarif

Thauron

Exposition des « artistes d’ici »

Eglise de Thauron Thauron Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-08-08 18:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Expo d’été « ARTISTES D’ICI » à l’église de Thauron
Ces quatre artistes aux sources d’inspiration variées vous séduiront:
-Clichés de nos paysages vus du ciel
-Statuettes de divinités imaginaires
-acryliques et pastels de nous terres familières
-ô-Kazoô lointains…
Venez, vous n’en reviendrez pas!
ouvert tout les après midi du 25 juillet au 8 août 2026
de 15h30 à 18h30
Une buvette associative proposera des boissons locales sans alcool   .

Eglise de Thauron Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 68 28 31  claude.ziakovic@orange.fr

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English : Exposition des « artistes d’ici »

L’événement Exposition des « artistes d’ici » Thauron a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Creuse Sud Ouest

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