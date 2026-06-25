Concert The Baroque Witches Chapelle Saint Blaise du château Rochefort-en-Valdaine samedi 11 juillet 2026.

Rochefort-en-Valdaine

Concert The Baroque Witches

Chapelle Saint Blaise du château 1 Le Vieux Cimetière Rochefort-en-Valdaine Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Venez découvrir le concert The Baroque Witches organisé par l’Acroch avec au programme Antonio Vivaldi. Airs et duos sacrés et profanes. Véronique Ormezzano, Claire Hanen, voix Thomas Tacquet, clavier.

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Chapelle Saint Blaise du château 1 Le Vieux Cimetière Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 78 40 52 chateauderochefortenvaldaine@gmail.com

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English :

Come discover the concert The Baroque Witches, organized by Acroch, featuring works by Antonio Vivaldi. Sacred and secular arias and duets. Véronique Ormezzano and Claire Hanen, vocals; Thomas Tacquet, keyboard.

L’événement Concert The Baroque Witches Rochefort-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-06-25 par Montélimar Tourisme Agglomération