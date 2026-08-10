Concert The Bears Au Vestiaire Café Lannemezan

Informations pratiques

Lannemezan

Concert The Bears

Au Vestiaire Café 87 rue Alsace Lorraine Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Un petit concert bien sympa pour fêter le début des vacances en famille, entre amis ou pour l’afterwork entre collègues ! petite carte de tapas et quelques boissons fraîches, tous les ingrédients pour une belle soirée !

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Au Vestiaire Café 87 rue Alsace Lorraine Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 94 41

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English :

A fun little concert to celebrate the start of vacation with family, friends, or for an after-work get-together with coworkers! A small tapas menu and a few cold drinks—all the ingredients for a great evening!

L’événement Concert The Bears Lannemezan a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65