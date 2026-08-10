Concert The Bears Au Vestiaire Café Lannemezan
vendredi 16 octobre 2026 · Au Vestiaire Café · Lannemezan
Informations pratiques
Lannemezan
Concert The Bears
Au Vestiaire Café 87 rue Alsace Lorraine Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Un petit concert bien sympa pour fêter le début des vacances en famille, entre amis ou pour l’afterwork entre collègues ! petite carte de tapas et quelques boissons fraîches, tous les ingrédients pour une belle soirée !
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Au Vestiaire Café 87 rue Alsace Lorraine Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 94 41
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English :
A fun little concert to celebrate the start of vacation with family, friends, or for an after-work get-together with coworkers! A small tapas menu and a few cold drinks—all the ingredients for a great evening!
L’événement Concert The Bears Lannemezan a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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