AGENDA · Josselin
Concert The Beats and The Beans Josselin
samedi 22 août 2026 · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Concert The Beats and The Beans
Place de la Libération Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 21:00:00
Date(s) :
2026-08-22
The Beats and The Beans est un groupe French West Coast qui reprend un cocktail de morceaux groovy, soul et rythm and blues…De toute beauté !!! A 19h. .
Place de la Libération Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 80 18 09 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert The Beats and The Beans Josselin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Josselin (Morbihan)
- Théâtre d’improvisation Théâtre de Verdure Josselin 8 juillet 2026
- Marché médiéval nocturne Josselin 13 juillet 2026
- Festival médiéval Josselin 14 juillet 2026
- Josselin au fil des légendes Office de tourisme Josselin 15 juillet 2026
- Le Jardin des créateur-ices Théâtre de verdure Josselin 16 juillet 2026