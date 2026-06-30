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AGENDA · Josselin

Concert The Beats and The Beans Josselin

samedi 22 août 2026 · Josselin

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de la Libération
Ville
56120 Josselin
Département
Morbihan
Tarif

Josselin

Concert The Beats and The Beans

Place de la Libération Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 21:00:00

Date(s) :
2026-08-22

The Beats and The Beans est un groupe French West Coast qui reprend un cocktail de morceaux groovy, soul et rythm and blues…De toute beauté !!! A 19h.   .

Place de la Libération Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 80 18 09 78 

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English :

L’événement Concert The Beats and The Beans Josselin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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