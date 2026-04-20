Concert The Cosmic Froggies Blackrock Irish Pub Landerneau

Landerneau

Concert The Cosmic Froggies

Blackrock Irish Pub 18 Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 21:00:00

fin : 2026-05-01 23:59:00

Date(s) :

2026-05-01

Préparez-vous à une soirée explosive avec le concert du groupe The Cosmic Froggies à Landerneau !

Le BlackRock Irish Pub accueille ce groupe rock du Finistère pour un live énergique, festif et totalement immersif.

Originaire du Finistère, The Cosmic Froggies est un groupe rock qui se distingue par son univers musical riche et original. Naviguant entre reprises métamorphosées et compositions cosmiques, les Froggies proposent une expérience sonore unique qui ne laisse personne indifférent.

Leur style oscille entre un rock puissant et des échappées folk, créant une atmosphère à la fois dynamique et envoûtante. Sur scène, ils se démarquent par leur capacité à revisiter des morceaux connus avec une touche personnelle, tout en proposant leurs propres créations inspirées.

Toujours prêts à électriser le public, The Cosmic Froggies allient énergie contagieuse, spontanéité et bonne humeur. Leur complicité et leur présence scénique font de chaque concert un moment de partage intense avec le public.

Organisation Association Riboul Festival .

Blackrock Irish Pub 18 Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 53 17

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English : Concert The Cosmic Froggies

L’événement Concert The Cosmic Froggies Landerneau a été mis à jour le 2026-04-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS