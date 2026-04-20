Concert The Cosmic Froggies Blackrock Irish Pub Landerneau
Concert The Cosmic Froggies Blackrock Irish Pub Landerneau vendredi 1 mai 2026.
Landerneau
Concert The Cosmic Froggies
Blackrock Irish Pub 18 Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 21:00:00
fin : 2026-05-01 23:59:00
Date(s) :
2026-05-01
Préparez-vous à une soirée explosive avec le concert du groupe The Cosmic Froggies à Landerneau !
Le BlackRock Irish Pub accueille ce groupe rock du Finistère pour un live énergique, festif et totalement immersif.
Originaire du Finistère, The Cosmic Froggies est un groupe rock qui se distingue par son univers musical riche et original. Naviguant entre reprises métamorphosées et compositions cosmiques, les Froggies proposent une expérience sonore unique qui ne laisse personne indifférent.
Leur style oscille entre un rock puissant et des échappées folk, créant une atmosphère à la fois dynamique et envoûtante. Sur scène, ils se démarquent par leur capacité à revisiter des morceaux connus avec une touche personnelle, tout en proposant leurs propres créations inspirées.
Toujours prêts à électriser le public, The Cosmic Froggies allient énergie contagieuse, spontanéité et bonne humeur. Leur complicité et leur présence scénique font de chaque concert un moment de partage intense avec le public.
Organisation Association Riboul Festival .
Blackrock Irish Pub 18 Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 53 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert The Cosmic Froggies
L’événement Concert The Cosmic Froggies Landerneau a été mis à jour le 2026-04-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS
À voir aussi à Landerneau (Finistère)
- Yoga du rire et brain gym Tasse de Mémé Landerneau 20 avril 2026
- Sábado Latino Centre culturel Le Family Landerneau 24 avril 2026
- Concert Tang Trev chante Nick Cave Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau 25 avril 2026
- Stage Self défense 100% féminin Place Saint-Thomas Landerneau 26 avril 2026
- Les sermons de Marcel Pagnol Eglise Saint-Houardon Landerneau 1 mai 2026