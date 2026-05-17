Concert The Funky Casuals Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle
Concert The Funky Casuals Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle samedi 27 juin 2026.
La Rochelle
Concert The Funky Casuals
Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Vendredi 27 juin à 20h30, La Gueule du Loup accueille The Funky Casuals pour une soirée funk, soul et disco aux tubes des années 80 à aujourd’hui, ambiance fun et good vibes garantie.
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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81 lagueule_duloup@yahoo.fr
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English :
Friday June 27 at 8:30pm, La Gueule du Loup welcomes The Funky Casuals for an evening of funk, soul and disco hits from the 80s to today, with a guaranteed fun atmosphere and good vibes.
L’événement Concert The Funky Casuals La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-17 par Nous La Rochelle
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