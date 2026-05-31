Concert « THE LARRY SANDMAN BLUES EXPERIENCE », Parc de la Mathilde, Marseille
Concert « THE LARRY SANDMAN BLUES EXPERIENCE », Parc de la Mathilde, Marseille dimanche 21 juin 2026.
Concert « THE LARRY SANDMAN BLUES EXPERIENCE » Dimanche 21 juin, 19h00 Parc de la Mathilde Bouches-du-Rhône
Prévoir ses assises.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00
Concert gratuit ouvert à tous au Parc de la Mathilde à partir de 19h.
Verre de l’amitié offert.
Parc de la Mathilde 23 boulevard de la gaye Marseille 13009 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Concert gratuit ouvert à tous au Parc de la Mathilde à partir de 19h.
©Mairie9/10
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