Concert The Music of Hans Zimmer & Others Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne
Concert The Music of Hans Zimmer & Others Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne jeudi 7 janvier 2027.
Châlons-en-Champagne
Concert The Music of Hans Zimmer & Others
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 59.99 – 59.99 – 59.99 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-07 20:00:00
fin : 2027-01-07 22:00:00
Date(s) :
2027-01-07
Tout public
The Music of Hans Zimmer & Others
Concert hommage à l’œuvre de Hans Zimmer, l’artiste ne sera pas présent et les images des films ne seront pas diffusées. Spectacle présenté en anglais sans sur-titrage
The Music of Hans Zimmer & Others A Celebration of Film music
Le Roi Lion , Dune , Pirates des Caraïbes , Gladiator , The Dark Knight , Man of Steel , Spiderman , Inception , Interstellar , Dunkerque et plus encore … !
Hans Zimmer est reconnu mondialement comme l’un des talents musicaux les plus innovants d’Hollywood. Aucun autre compositeur n’a autant influencé le monde du cinéma au cours des deux dernières décennies. Ses compositions bouleversantes pour des films tel que Le Roi Lion , Dune , Pirates des Caraïbes , Gladiator , The Dark Knight , Inception et Interstellar lui valurent plusieurs nominations aux Oscars, Globes et Emmys.
Venez vivre durant 2 heures une rétrospective symphonique sur les plus beaux moments du cinéma, interprétés par un orchestre, un chœur et solistes. .
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est spectateurs@lecapitole-en-champagne.fr
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English : Concert The Music of Hans Zimmer & Others
L’événement Concert The Music of Hans Zimmer & Others Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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