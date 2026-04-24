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Concert The Music of Hans Zimmer & Others Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Concert The Music of Hans Zimmer & Others Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne jeudi 7 janvier 2027.

Lieu : Le Capitole en Champagne

Adresse : 68 Avenue du Président Roosevelt

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : jeudi 7 janvier 2027

Fin : jeudi 7 janvier 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 59.99 59.99 59.99 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Châlons-en-Champagne

Concert The Music of Hans Zimmer & Others

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 59.99 – 59.99 – 59.99 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-07 20:00:00
fin : 2027-01-07 22:00:00

Date(s) :
2027-01-07

Tout public
The Music of Hans Zimmer & Others

Concert hommage à l’œuvre de Hans Zimmer, l’artiste ne sera pas présent et les images des films ne seront pas diffusées. Spectacle présenté en anglais sans sur-titrage

The Music of Hans Zimmer & Others A Celebration of Film music
Le Roi Lion , Dune , Pirates des Caraïbes , Gladiator , The Dark Knight , Man of Steel , Spiderman , Inception , Interstellar , Dunkerque et plus encore … !

Hans Zimmer est reconnu mondialement comme l’un des talents musicaux les plus innovants d’Hollywood. Aucun autre compositeur n’a autant influencé le monde du cinéma au cours des deux dernières décennies. Ses compositions bouleversantes pour des films tel que Le Roi Lion , Dune , Pirates des Caraïbes , Gladiator , The Dark Knight , Inception et Interstellar lui valurent plusieurs nominations aux Oscars, Globes et Emmys.

Venez vivre durant 2 heures une rétrospective symphonique sur les plus beaux moments du cinéma, interprétés par un orchestre, un chœur et solistes.   .

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est   spectateurs@lecapitole-en-champagne.fr

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English : Concert The Music of Hans Zimmer & Others

L’événement Concert The Music of Hans Zimmer & Others Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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