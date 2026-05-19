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Concert The Twillingers Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle

Concert The Twillingers Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi

Adresse : La Gueule du Loup

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

La Rochelle

Concert The Twillingers

Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Jeudi 5 juin dès 20h30, La Gueule du Loup accueille The Twillingers pour une soirée rockabilly aux sonorités 50’s entre contrebasse, Gretsch et ambiance festive.
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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81  lagueule_duloup@yahoo.fr

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English :

Thursday June 5 from 8:30pm, La Gueule du Loup welcomes The Twillingers for an evening of 50?s rockabilly, double bass, Gretsch and festive ambience.

L’événement Concert The Twillingers La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle

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