Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert the twin stoners + Arthur Satan

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 20:30:00

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

The Twin Stoners, c’est le projet d’Antoine Le Roux (figure locale de la scène capbretonnaise, entre Le Circus et Wave Radio Hossegor) porté depuis plus de dix ans par une obsession simple défendre une certaine idée du rock’n’roll, libre et sans compromis. Pour la sortie de Capricornia, son deuxième album entre desert rock et psychédélisme, il propose une release party hors norme les morceaux du disque y seront réinventés dans des versions inédites et intimistes, entourés de talentueux musiciens locaux

En ouverture, place à Arthur Satan, figure incontournable du rock français avec J.C. Satàn depuis plus de quinze ans, qui nous offrira un set acoustique qui révèle une autre facette de son univers, plus intime, plus fragile, entre folk britannique et pop lumineuse .

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert the twin stoners + Arthur Satan

L’événement Concert the twin stoners + Arthur Satan Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI LAS