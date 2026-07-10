Concert The World Of Queen L’Axone Montbéliard
samedi 5 décembre 2026 · L'Axone · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Concert The World Of Queen
L’Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
À L’Axone de Montbéliard, découvrez The World of Queen , le spectacle hommage à Freddie Mercury et au mythique groupe Queen présenté par OH MY PROD !
Après avoir conquis plus d’1,2 million de spectateurs à travers la France, ce show revient avec une nouvelle mise en scène spectaculaire et de nombreuses surprises. Un véritable hommage à l’univers flamboyant de Queen, porté par la voix de Fred Caramia, accompagné de musiciens de talent et de chanteuses lyriques.
Pendant plus de 2 heures, revivez l’énergie et l’émotion des plus grands tubes du groupe Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, The Show Must Go On, I Want to Break Free, Don’t Stop Me Now…
Entre puissance rock, performances vocales, effets visuels et moments d’émotion, The World of Queen célèbre l’héritage musical de Freddie Mercury et offre un spectacle vibrant à partager entre générations. Une soirée où les légendes du rock reprennent vie sur scène. .
L’Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert The World Of Queen
L’événement Concert The World Of Queen Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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