Concert Thirteen ways of being a blackbird L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Thirteen ways of being a blackbird

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-03-17 20:00:00

fin : 2027-03-17 22:00:00

Date(s) :

2027-03-17

Attention, Objet Sonore Non Identifié ! Les compositeurs Benjamin de la Fuente et Samuel Sighicelli possèdent un univers musical singulier.

Alliant l’énergie du jazz et des instruments rock aux recherches de l’improvisation et de la création contemporaine, l’Ensemble Caravaggio présente Thirteen ways of being a blackbird, qui mêlent chansons et pièces instrumentales. Aux quatre musiciens de Caravaggio se mêlent pour la première fois la viole d’amour de Garth Knox, mythique artiste écossais et la voix pop de la chanteuse belge Diamanda La Berge Dramm qui joue également du violon.

Ni rock, ni jazz, ni électro, ni contemporain mais bien tout cela à la fois, ces Treize manières d’être un merle s’affirment comme l’une des expériences les plus originales de la saison.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Warning: Unidentified Sound Object! Composers Benjamin de la Fuente and Samuel Sighicelli have created a unique musical universe.

Combining the energy of jazz and rock instruments with explorations of improvisation and contemporary composition, the Caravaggio Ensemble presents *Thirteen Ways of Being a Blackbird*, which blends songs and instrumental pieces. Joining the four musicians of Caravaggio for the first time are Garth Knox, the legendary Scottish artist on the viola d’amore, and the pop vocals of Belgian singer Diamanda La Berge Dramm, who also plays the violin.

Neither rock, nor jazz, nor electronic, nor contemporary—but all of these at once—these “Thirteen Ways of Being a Blackbird” stand out as one of the most original experiences of the season.

L’événement Concert Thirteen ways of being a blackbird Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ