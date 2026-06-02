CONCERT THOMAS CLAISSE Place de la Victoire Le Boulou
CONCERT THOMAS CLAISSE Place de la Victoire Le Boulou vendredi 7 août 2026.
Le Boulou
CONCERT THOMAS CLAISSE
Place de la Victoire . Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Vendredi 07 août 2026
21h Concert Thomas Claisse
Flashback Réveillon de l’an 2000 “
20 ans de hits de 1980 à 1999
Revivez la dernière soirée du XXe siècle
Soirée immersive
Rambla Gratuit
.
Place de la Victoire . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Friday, August 07, 2026
9pm Thomas Claisse concert
Flashback New Year’s Eve 2000 ?
20 years of hits 1980 to 1999
Relive the last night of the 20th century
Immersive evening
Rambla Free
L’événement CONCERT THOMAS CLAISSE Le Boulou a été mis à jour le 2026-06-02 par CDT66
À voir aussi à Le Boulou (Pyrénées-Orientales)
- SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ARTS EN SCÈNE Chemin du Moli Nou Le Boulou 12 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE LE BOULOU Rue des Pyrénées Le Boulou 21 juin 2026
- VISITE GUIDÉE LE BOULOU AU FIL DES RUES Le Boulou 25 juin 2026
- REPRÉSENTATION DES ATELIERS DE THÉÂTRE ARTS EN SCÈNE Chemin du Moli Nou Le Boulou 27 juin 2026
- GALA DE DANSE DE FIN D’ANNÉE Le Boulou 4 juillet 2026