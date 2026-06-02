Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT THOMAS CLAISSE Place de la Victoire Le Boulou

CONCERT THOMAS CLAISSE Place de la Victoire Le Boulou

CONCERT THOMAS CLAISSE Place de la Victoire Le Boulou vendredi 7 août 2026.

Lieu : Place de la Victoire

Adresse : .

Ville : 66160 Le Boulou

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Le Boulou

CONCERT THOMAS CLAISSE

Place de la Victoire . Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Vendredi 07 août 2026
21h Concert Thomas Claisse
Flashback Réveillon de l’an 2000 “
20 ans de hits de 1980 à 1999
Revivez la dernière soirée du XXe siècle
Soirée immersive
Rambla Gratuit
  .

Place de la Victoire . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friday, August 07, 2026
9pm Thomas Claisse concert
Flashback New Year’s Eve 2000 ?
20 years of hits 1980 to 1999
Relive the last night of the 20th century
Immersive evening
Rambla Free

L’événement CONCERT THOMAS CLAISSE Le Boulou a été mis à jour le 2026-06-02 par CDT66

À voir aussi à Le Boulou (Pyrénées-Orientales)