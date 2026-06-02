CONCERT THOMAS CLAISSE Place de la Victoire Le Boulou vendredi 7 août 2026.

Le Boulou

CONCERT THOMAS CLAISSE

Place de la Victoire . Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Vendredi 07 août 2026

21h Concert Thomas Claisse

Flashback Réveillon de l’an 2000 “

20 ans de hits de 1980 à 1999

Revivez la dernière soirée du XXe siècle

Soirée immersive

Rambla Gratuit

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Place de la Victoire . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Friday, August 07, 2026

9pm Thomas Claisse concert

Flashback New Year’s Eve 2000 ?

20 years of hits 1980 to 1999

Relive the last night of the 20th century

Immersive evening

Rambla Free

L’événement CONCERT THOMAS CLAISSE Le Boulou a été mis à jour le 2026-06-02 par CDT66