Concert TIF + 1ère Partie La Sirène La Rochelle vendredi 16 octobre 2026.

La Rochelle

Concert TIF + 1ère Partie

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Tif c’est avant tout une musique qui se vit. Des lives sessions avec ses musiciens aux concerts enflammés avec le public, c’est véritablement sur scène qu’il se révèle.

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

Tif is, above all, music that’s meant to be experienced. From live sessions with his musicians to electrifying concerts with the audience, it’s truly on stage that he comes into his own.

L’événement Concert TIF + 1ère Partie La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-18 par Nous La Rochelle