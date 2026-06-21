Concert TIF + 1ère Partie La Sirène La Rochelle
Concert TIF + 1ère Partie La Sirène La Rochelle vendredi 16 octobre 2026.
La Rochelle
Concert TIF + 1ère Partie
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Tif c’est avant tout une musique qui se vit. Des lives sessions avec ses musiciens aux concerts enflammés avec le public, c’est véritablement sur scène qu’il se révèle.
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
Tif is, above all, music that’s meant to be experienced. From live sessions with his musicians to electrifying concerts with the audience, it’s truly on stage that he comes into his own.
L’événement Concert TIF + 1ère Partie La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-18 par Nous La Rochelle
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