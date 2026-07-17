Concert tôt, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Informations pratiques

Concert tôt Jeudi 22 avril 2027, 18h30 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-22T18:30:00+02:00 – 2027-04-22T19:30:00+02:00

Fin : 2027-04-22T18:30:00+02:00 – 2027-04-22T19:30:00+02:00

Le Conservatoire de Toulouse propose ce format d’auditions dont l’objectif est de prendre part à des moments musicaux montrant la diversité des pratiques instrumentales en croisant les élèves issus des différentes classes.

Les « Grandes Scènes » permettent aux élèves plus avancés de se produire. Ces moments musicaux peuvent aussi être l’occasion pour les élèves plus jeunes de venir découvrir des instruments qu’ils ne connaissent pas.

Chapelle des Carmélites 1 rue du Périgord 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Grandes Scènes