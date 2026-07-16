UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

Concert tôt, CRR-Espace Varèse, Toulouse

jeudi 29 avril 2027 · CRR-Espace Varèse · Toulouse

Concert tôt, CRR-Espace Varèse, Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 29 avril 2027
Fin
jeudi 29 avril 2027
Lieu
CRR-Espace Varèse
Adresse
17, rue larrey 31000 toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Concert tôt Jeudi 29 avril 2027, 18h30 CRR-Espace Varèse Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-29T18:30:00+02:00 – 2027-04-29T19:30:00+02:00
Fin : 2027-04-29T18:30:00+02:00 – 2027-04-29T19:30:00+02:00

Le Conservatoire de Toulouse propose ce format d’auditions dont l’objectif est de prendre part à des moments musicaux montrant la diversité des pratiques instrumentales en croisant les élèves issus des différentes classes.
Les « Grandes Scènes » permettent aux élèves plus avancés de se produire. Ces moments musicaux peuvent aussi être l’occasion pour les élèves plus jeunes de venir découvrir des instruments qu’ils ne connaissent pas.

CRR-Espace Varèse 17, rue larrey 31000 toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Grandes Scènes

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)