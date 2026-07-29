Concert Tribute to Ella & Joe Pass Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Concert Tribute to Ella & Joe Pass

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-25

Quand la magie d’un duo légendaire renaît sur scène.

Ella Fitzgerald et Joe Pass. Deux géants. Une complicité rare, faite de swing, de silences complices et de conversations musicales intimes. Des albums comme Take Love Easy et Easy Living ont gravé dans l’histoire du jazz ces instants suspendus où la voix et la guitare ne faisaient plus qu’un.

Aujourd’hui, Aude — nouvelle voix française puissante et sensible du jazz européen — reprend le flambeau aux côtés du brillantissime guitariste JB Gaudray. Ensemble, ils font revivre l’essence de ces rencontres l’élégance du phrasé, la chaleur du son acoustique, l’écoute mutuelle portée à son paroxysme.

Un hommage vibrant. Pas une imitation — une réinvention.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Tribute to Ella & Joe Pass

L’événement Concert Tribute to Ella & Joe Pass Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie