AGENDA · Saint-Mathieu
Concert Trio 25 Le Nichoir Saint-Mathieu
jeudi 20 août 2026 · Le Nichoir · Saint-Mathieu
Informations pratiques
Saint-Mathieu
Concert Trio 25
Le Nichoir 10 Rue Principale Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Venez écouter les interprétation revisitées des grands classiques de la musique, de la chanson française au jazz. .
Le Nichoir 10 Rue Principale Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 49 78 99 lenichoir@yahoo.com
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English : Concert Trio 25
L’événement Concert Trio 25 Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Ouest Limousin
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