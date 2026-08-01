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AGENDA · Saint-Mathieu

Concert Trio 25 Le Nichoir Saint-Mathieu

jeudi 20 août 2026 · Le Nichoir · Saint-Mathieu

Concert Trio 25 Le Nichoir Saint-Mathieu

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Le Nichoir
Adresse
10 Rue Principale
Ville
87440 Saint-Mathieu
Département
Haute-Vienne
Tarif

Saint-Mathieu

Concert Trio 25

Le Nichoir 10 Rue Principale Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Venez écouter les interprétation revisitées des grands classiques de la musique, de la chanson française au jazz.   .

Le Nichoir 10 Rue Principale Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 49 78 99  lenichoir@yahoo.com

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English : Concert Trio 25

L’événement Concert Trio 25 Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Ouest Limousin

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