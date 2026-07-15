AGENDA · Hauteville-sur-Mer
Concert Trio Magik Hauteville-sur-Mer
dimanche 23 août 2026 · Hauteville-sur-Mer
Informations pratiques
Hauteville-sur-Mer
Concert Trio Magik
1 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 20:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Concert Trio Magik (reprises festives) à 20h au restaurant La Mer ô Vent à Hauteville-sur-Mer. .
1 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 76 41 84
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English : Concert Trio Magik
L’événement Concert Trio Magik Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme
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