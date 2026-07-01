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AGENDA · Sancerre

[Concert]: Trio Zaîna Sancerre

lundi 27 juillet 2026 · Sancerre

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
18300 Sancerre
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Sancerre

[Concert]: Trio Zaîna

Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Rejoignez-nous pour une soirée musicale avec le trio Zaina
La Charcuterie vous accueille avec boissons et petite restauration, au pied de la Tour des Fiefs
Rejoignez-nous pour une soirée musicale avec le trio Zaina
La Charcuterie vous accueille avec boissons et petite restauration, au pied de la Tour des Fiefs.   .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 34 80 

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English :

Join us for an evening of music with the Zaina Trio
La Charcuterie welcomes you with drinks and light refreshments at the foot of the Tour des Fiefs

L’événement [Concert]: Trio Zaîna Sancerre a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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