Informations pratiques

Sancerre

[Concert]: Trio Zaîna

Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Rejoignez-nous pour une soirée musicale avec le trio Zaina

La Charcuterie vous accueille avec boissons et petite restauration, au pied de la Tour des Fiefs

Rejoignez-nous pour une soirée musicale avec le trio Zaina

La Charcuterie vous accueille avec boissons et petite restauration, au pied de la Tour des Fiefs. .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 34 80

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English :

Join us for an evening of music with the Zaina Trio

La Charcuterie welcomes you with drinks and light refreshments at the foot of the Tour des Fiefs

L’événement [Concert]: Trio Zaîna Sancerre a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois