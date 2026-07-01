[Concert]: Trio Zaîna Sancerre
lundi 27 juillet 2026 · Sancerre
Informations pratiques
Sancerre
[Concert]: Trio Zaîna
Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Rejoignez-nous pour une soirée musicale avec le trio Zaina
La Charcuterie vous accueille avec boissons et petite restauration, au pied de la Tour des Fiefs
Rejoignez-nous pour une soirée musicale avec le trio Zaina
La Charcuterie vous accueille avec boissons et petite restauration, au pied de la Tour des Fiefs. .
Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 34 80
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English :
Join us for an evening of music with the Zaina Trio
La Charcuterie welcomes you with drinks and light refreshments at the foot of the Tour des Fiefs
L’événement [Concert]: Trio Zaîna Sancerre a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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