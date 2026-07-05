[Tour des Fiefs] Les terroirs de Sancerre Sancerre
dimanche 5 juillet 2026 · Sancerre
Informations pratiques
Sancerre
[Tour des Fiefs] Les terroirs de Sancerre
Place du connétable Sancerre Cher
Tarif : 55 – 55 – EUR
55
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-07-06 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-24
Wine Tasting à Sancerre découvrez les terroirs d’exception à travers 5 vins, une visite de la Tour des Fiefs et des Jardins des Hauts de Sancerre, avec des dégustations animées par des vignerons de juin à août 2026 (sur réservation).
Wine Tasting à Sancerre partez à la découverte des terroirs emblématiques de Sancerre à travers une expérience unique mêlant dégustation de 5 vins, visite de la Tour des Fiefs et des Jardins des Hauts de Sancerre.
De juin à août 2026, venez rencontrer des domaines viticoles lors de séances animées de 16h30 à 18h, pour explorer les secrets des vignobles sancerrois.
Réservation obligatoire
– Juillet
02/07 domaine château de Tract
04/07 domaine Langlois
05/07 domaine château de Sancerre
06/07 domaine du Piton
07/07 et 23/07 Jonathan Pabiot
09/07 Domaine Laporte
10/07 domaine Lucien Crochet
20 &21/07 Reverdy -Ducroux
24/07 Bourgeois
Mais aussi avec Dona Stewart 1 3 8 (11 complet)- 12 15 , 16, 17,18, 19, 22, 25,26,29,30,31 55 .
Place du connétable Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 59 57 04 44 contact@tourdesfiefs.fr
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English :
Wine Tasting in Sancerre: Discover exceptional terroirs through 5 wines, a tour of the Tour des Fiefs and the Jardins des Hauts de Sancerre, with tastings ledled by winemakers from June to August 2026 (by reservation).
L’événement [Tour des Fiefs] Les terroirs de Sancerre Sancerre a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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