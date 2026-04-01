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Cours d’Initiation à la dégustation Sancerre

Cours d’Initiation à la dégustation Sancerre

Cours d’Initiation à la dégustation Sancerre samedi 25 avril 2026.

Adresse : Rue des Juifs

Ville : 18300 Sancerre

Département : Cher

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Sancerre

Cours d’Initiation à la dégustation

Rue des Juifs Sancerre Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Raphael vous apprend les bases de la dégustation
Différentes étapes, de la vue, au nez jusqu’à la dégustation !
Eveillez vos sens lors d’un cours pour découvrir l’essentiel des codes de l’art de déguster, basé sur la spécificité du vignoble sancerrois.
Différentes étapes, de la vue, au nez jusqu’à la dégustation ! 25  .

Rue des Juifs Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 82 60 61  vuesurvignes@gmail.com

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English :

Raphael teaches you the basics of wine tasting
Different stages, from sight to nose to tasting!

L’événement Cours d’Initiation à la dégustation Sancerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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