Sancerre

Cours d’Initiation à la dégustation

Rue des Juifs Sancerre Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Raphael vous apprend les bases de la dégustation

Différentes étapes, de la vue, au nez jusqu’à la dégustation !

Eveillez vos sens lors d’un cours pour découvrir l’essentiel des codes de l’art de déguster, basé sur la spécificité du vignoble sancerrois.

Différentes étapes, de la vue, au nez jusqu’à la dégustation ! 25 .

Rue des Juifs Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 82 60 61 vuesurvignes@gmail.com

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English :

Raphael teaches you the basics of wine tasting

Different stages, from sight to nose to tasting!

L’événement Cours d’Initiation à la dégustation Sancerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois