Cours d’Initiation à la dégustation Sancerre
Cours d’Initiation à la dégustation Sancerre samedi 25 avril 2026.
Sancerre
Cours d’Initiation à la dégustation
Rue des Juifs Sancerre Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Raphael vous apprend les bases de la dégustation
Différentes étapes, de la vue, au nez jusqu’à la dégustation !
Eveillez vos sens lors d’un cours pour découvrir l’essentiel des codes de l’art de déguster, basé sur la spécificité du vignoble sancerrois.
Différentes étapes, de la vue, au nez jusqu’à la dégustation ! 25 .
Rue des Juifs Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 82 60 61 vuesurvignes@gmail.com
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English :
Raphael teaches you the basics of wine tasting
Different stages, from sight to nose to tasting!
L’événement Cours d’Initiation à la dégustation Sancerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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